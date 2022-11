Prozesse um Suizidfahrt und Bluttat im Park

Zur selben Uhrzeit beginnt in einem anderen Saal der Prozess gegen einen Nigerianer (18). Auch ihm wird versuchter Mord vorgeworfen – in diesem Fall zweifach. Am 8. Jänner soll er bei einem Treffen zweier Gruppen im Lehener Park in Salzburg mit einem Jagdmesser auf zwei Afghanen eingestochen haben. Beide Opfer erlitten durch Bauchstiche lebensgefährliche Verletzungen. Heute muss er sich verantworten.