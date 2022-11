Die Tiroler Versicherung bekommt ein „Baumhaus“

Zeitkapsel mit Statuten und Magazin vergraben

Das soll künftig nicht mehr passieren: Das „Baumhaus“ soll Platz für 350 Arbeitsplätze bieten. Die Bauzeit werde bis Mitte 2024 insgesamt zwei Jahre betragen. Auf 9600 Quadratmeter (davon 625 Quadratmeter Grünfläche an Dachgärten) werden 1200 Tonnen CO2 gebunden, wie Vorstandsvorsitzender Franz Mair und Vorstandsdirektorin Isolde Stieg erklärten. In die Baugrube wurde außerdem eine Zeitkapsel versenkt, die die Statuen der Tiroler Versicherung sowie ein Magazin „Grün“ mit der Vision des Projektes und einige Seiten des Jubiläumsbuches – die Versicherung feierte im Vorjahr ihr stolzes 200-Jahr-Jubiläum – enthält. Landeshauptmann-Stellvertreter und zugleich Aufsichtsratvorsitzender Josef Geisler (ÖVP) gab sich die Ehre und nahm selbst die Schaufel in die Hand, um die Zeitkapsel mit Erde zu überschütten. Besonders stolz sei die Tiroler Versicherung auch darauf, dass die neue Zentrale den „klimaaktiv Gold Standard“ erfüllen werde. Das bedeutet die Einhaltung hochwertiger Standards in den Bereichen Energieeffizient, Klimaschutz und auch Ressourceneffizienz.