Mit der „Kärntner Krone“ im Advent gewinnen

Geschenke und Preise für „Krone“-Leser

Doch das ist nicht alles. Denn auch an Geschenke hat das „Krone“-Christkind gedacht: Bis Heiligabend haben „Krone“-Leser die Möglichkeit, Preise zu gewinnen, die von unseren 24 Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Und das auf drei unserer Plattformen: In der Zeitung, auf der „Kärntner Krone“-Facebook-Seite oder auf der Instagram-Seite „kaerntnerkrone“. Auf der Homepage „kaerntnerkrone.at“ sowie auf unseren Social Media-Kanälen werden die Türen täglich um 7 Uhr veröffentlicht. Was kann man gewinnen? Das verraten wir noch nicht im Detail – aber; die großzügigen Preise wurden wohlbedacht ausgewählt: Von Beauty und Wellness über Sportprodukte bis hin zu Ausflügen für die Familie, Freunde oder Pärchen ist für jeden etwas dabei!