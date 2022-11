Das Geld der anderen

Wenn sich Lohnverhandlungen zuspitzen, kommt es stark auf die Lösungskompetenz der Gesprächspartner an. Sie müssen dabei im Hinterkopf haben, was für ihre Klientel gerade noch vertretbar ist. Selbst der hart gesottenste Gewerkschaftsführer wird wohl einlenken, bevor er die Betriebe mit seinen Forderungen an den Rand des Ruins treibt.