Künftig dreimal mehr Strom statt heißer Luft

Manchmal ist weniger in Wirklichkeit mehr. Dies trifft etwa auf den Windpark Höflein im Bezirk Bruck an der Leitha zu, denn hier sorgen künftig weniger Windräder für deutlich mehr Leistung. Die zwei heimischen Unternehmen Ökoenergie und Energiepark Bruck/ Leitha haben sich zwecks Effizienzsteigerung zusammengetan, um durch Repowering im Windpark Höflein in Zukunft für doppelte Leistung und dreifachen Ertrag (rund 45 Millionen kWh somit Strom für rund 10.500 Haushalte) zu sorgen.