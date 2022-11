400 Züge fallen aus, 45.000 Tiroler sind betroffen

Dort, wo sich die Pendler frühmorgens gegenseitig auf die Füße treten, wird am heutigen Montag gähnende Leere herrschen. „Beim Zug steht alles“, sagt ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair. Die größten Auswirkungen hat der Streik auf die Pendler. In rund 400 Zugfahrten im Nahverkehr transportieren die ÖBB in Tirol täglich rund 45.000 Fahrgäste. Laut Landesstatistik fahren allein mehr als 50.000 Menschen an Werktagen in die Landeshauptstadt zur Arbeit - die meisten mit den Öffis.