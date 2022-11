ÖBB-Chef: „Mir fehlt Verständnis für den Streik“

Ab 0 Uhr wird der Bahnverkehr in Österreich zum Erliegen kommen, ganze 24 Stunden streiken die Eisenbahner am Montag. Grund für die Arbeitsniederlegung sind gescheiterte KV-Verhandlungen, die auch im fünften Anlauf am Sonntag ergebnislos blieben. Bei den ÖBB hält sich die Begeisterung über das Vorgehen in Grenzen: „Mir fehlt jedes Verständnis für diesen Streik“, so ÖBB-Chef Andreas Matthä.