Besinnliche Wanderungen durch die Adventzeit

Stubeck, Dobratsch und Monte Lussari

Nach der Topitza geht es am zweiten Adventsonntag auf das 2370 Meter hohe Stubeck, gefolgt vom Dobratsch am dritten Adventsonntag, bevor es am vierten auf den Monte Lussari bei Tarvis geht, wo Domprobst Engelbert Guggenberger eine Adventmesse mit uns feiern wird. Unterstützt werden die Adventwanderungen seit Jahren von der Kärntner Bergrettung.