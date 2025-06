Siebenter Anlauf: WM-Chancen so hoch wie selten

Quali-Abschluss im November im Prater gegen Bosnien

Drei Tage nach dem Duell mit Rumänien steigt für die Truppe von Ralf Rangnick das Auswärtsspiel gegen San Marino. Weiter geht es am 6. September daheim gegen Zypern, am 9. September in Bosnien, am 9. Oktober daheim gegen San Marino, am 12. Oktober in Rumänien, am 15. November auf Zypern und zum Abschluss am 18. November im Happel-Stadion gegen Bosnien.