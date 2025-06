Sie lässt Paris vom Titel-Märchen träumen

Zu ihren bisher 21.000 Dollar Karrierepreisgeld kommen nun zumindest 500.000 dazu, in der Weltrangliste wird sie in die Top 120 einziehen. In der Runde der letzten acht trifft die französische Hoffnungsträgerin auf den ersten heimischen Paris-Titel seit Mary Pierce 2000 morgen auf Mirra Andrejewa (Rus).