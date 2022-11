TSD-Bericht: Millionengrab und Bettelvereine

In der Politik ist es mittlerweile gerne Mode, unangenehme Dinge einfach auszusitzen und zu hoffen, dass der Sturm irgendwann abflacht oder vorbeizieht. So scheint es auch beim Schlussbericht des Landesrechnungshofes zur Sonderprüfung der Einrichtung Tiroler Soziale Dienste GmbH zu sein. Dieser mit Steuergeld gefütterte „Sauhaufen“ - der Begriff zielt nicht auf Mitarbeiter, sondern auf das Management und zuständige Politiker ab - entwickelte sich ja still und heimlich zum Millionengrab.