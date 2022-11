Dieses innovative Hotel belebt Völkermarkt

Einen Traum erfüllt haben sich Hans Jakob und Martina Miklau. Das Völkermarkter Unternehmerpaar hat in nicht einmal einem Jahr Bauzeit ein besonders innovatives Hotelprojekt in der St. Ruprechter Straße umgesetzt und bietet in der Bezirksstadt somit 15 zusätzliche Fremdenzimmer an. Damit zählt „JAgerwirt Rooms“ sogar zu den größten Beherbergungsbetrieben in der Stadt.