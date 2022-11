So viel kostet Skifahren heuer in der Steiermark

Die Bretter, die für viele Steirer nach wie vor die Welt bedeuten - jetzt haben sie wieder Saison. Der Skiwinter wurde am Freitag in Schladming mit Inbetriebnahme der Märchenwiesebahn sozusagen offiziell eröffnet. Gestern zog man dann auch auf der benachbarten Reiteralm nach. Sukzessive folgen die weiteren weiß-grünen Skiberge. Spätestens am 8. Dezember soll der Pistenspaß dann quasi überall wieder möglich sein.