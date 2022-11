Dunkle Küniglberg-Wolken | Phönix aus der Asche

Phönix aus der Asche. Apropos Kanzleramt: In diesem war Gerald Fleischmann als besonders enger Vertrauter von Sebastian Kurz bis zu dessen Sturz eine ganz große Nummer. Seit dort Karl Nehammer am Ruder ist und Fleischmann als Beschuldigter in dem ÖVP-Affärenkonglomerat geführt wird, war er - zumindest nach außen hin - am Ballhausplatz abgemeldet. Nun steigt Fleischmann aber zur Überraschung vieler - auch innerhalb der Volkspartei - wie Phönix aus der Asche. Der einstige „Mann fürs Grobe“ unter Sebastian Kurz nimmt ab sofort die Position eines Kommunikationschefs der Partei unter Karl Nehammer ein. In ihrem „Politik inoffiziell“ in der Samstag-„Krone“ verrät unsere Innenpolitik-Leiterin Ida Metzger, dass kaum ein schwarzer Landeshauptmann von dieser wichtigen Personalie vorab wusste. Sie schreibt: „Nicht alle in den Ländern sind über diesen Schritt “amused„ - steht Fleischmann doch für die alte ÖVP. Und es war Nehammer, der erst vor zwei Wochen im Parlament von einer neuen ÖVP sprach.“ Und sie zitiert einen Landeshauptmann, der nicht unrecht hat, wenn er sagt, dass „hier schon ein gewisser Widerspruch besteht“. Auch beim Koalitionspartner herrscht Aufregung, manche sehen hinter dem Fleischmann-Comeback schon das Neuwahlgespenst auftauchen. In der ÖVP beteuert man unterdessen, dass genau das Gegenteil der Fall sei, Fleischmann solle die ÖVP wieder stabiler machen - und auch die Koalition mit den Grünen. Auf gut Österreichisch wäre man geneigt zu sagen: Ja, eh …