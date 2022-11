Das passiert, wenn Bürgermeister Willi aufgibt

Match der beiden Vizes?

Doch was passiert, sollte Willi nicht wie geplant bis 2024 im Amt bleiben können oder wollen? Dann müsste der Gemeinderat jemanden „aus seiner Mitte“ zu seinem Nachfolger wählen. Das heißt aber nicht, dass es jeder oder jede der 40 werden kann. Gewählt werden kann nur jemand, dessen Fraktion auch im Stadtsenat vertreten ist. Also FI, ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne. Kleinparteien bleiben also außen vor, können aber selbstverständlich mitstimmen. Der Kandidat muss eine Mehrheit bekommen, realistischerweise bleiben daher Kandidatinnen oder Kandidaten von FI, ÖVP, SPÖ oder FPÖ übrig. Dass ein(e) Grüne(r) etwaiger Nachfolger von Willi wird, gilt als ausgeschlossen. Das Match könnte sich letztlich auf die beiden BM-Vizes Markus Lassenberger (FPÖ) oder Hannes Anzengruber (ÖVP) reduzieren.