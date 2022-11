Geld zurück für Skifans vom Hirschenkogel

Bleibt man in der Skisprache, dann haben die Skiliftbetreiber im niederösterreichischen Teils des Semmerings wohl so etwas wie ein „Brenzn“ samt Beinbruch vor dem Oberlandesgericht Wien erlitten. Denn nicht weniger als 69 ihrer insgesamt 76 Klauseln in den Beförderungsbedingungen für den Hirschenkogel sind unzulässig! Sie werden Rückzahlungen an Skifahrer - auch für vergangene Skisaisonen - leisten müssen.