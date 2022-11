Unabhängigkeit von Gas: Wien baut nun gegen Putin

Wien will wieder größtes Solarkraftwerk haben

Beschlossen wurde, die Erweiterung der Fotovoltaik-Anlage auf der ehemaligen Schotterdeponie in der Schafflerhofstraße in der Donaustadt vorzuziehen. Sie soll wieder die größte Österreichs werden. Nach Fertigstellung sollen so umgerechnet rund 7400 Wiener Haushalte versorgt werden.