Energieverbrauch in Österreich noch immer zu hoch

In Österreich ist der Gasverbrauch im Herbst im Vergleich zu den drei Jahren davor um etwa zehn Prozent zurückgegangen. Erfreulich daran ist, dass dies nicht nur am warmen Wetter liegt, sondern dass die Einsparungen durch Industrie und Haushalte laut Johannes Schmidt von der BOKU Wien sogar darüber hinausgehen. Gleichzeitig sei aber die Stromproduktion aus Gas so hoch wie in den letzten drei Jahren nicht. Kritik kam am Dienstag auch Volkswirt Philipp Schmidt-Dengler, der im Ö1-„Morgenjournal“ feststellte, dass es schwierig ist, Informationen zum Energieverbrauch der Haushalte zu bekommen. „Da muss mehr gemacht werden“, so Schmidt-Dengler. Auch die Strompreisbremse der Regierung stößt bei den Experten auf wenig Gegenliebe.