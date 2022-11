Milliarden vom Staat: Können wir uns das leisten?

1. Natürlich sind die Staatsausgaben im Wesentlichen entweder durch unser Steuergeld oder mittels Schuldenmachen finanziert. Daran ist nichts Verwerfliches, weil ein Staat nicht Spekulationsgeschäfte an der Börse machen oder als Geldeintreiber Leute überfallen und ausrauben soll. Auch sind die steigenden Ausgaben und zunehmenden Schulden der Staaten in ganz EU-ropa so. Und das ist für Hilfen aller Art gut so.