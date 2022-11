Udo Landbauer stellt Anspruch auf Landeshauptmann

Am 29. Jänner wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Offiziell ist zwar noch keine Partei in den Wahlkampf gestartet, hinter den Polit-Kulissen sieht das naturgemäß aber anders aus. Mit einem mysteriösen Countdown und der Ankündigung einer Enthüllung gingen am Wochenende nun die Freiheitlichen in die Offensive. Was dahintersteckt.