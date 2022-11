Wie Sie in der Adventzeit kräftig sparen können

Spätestens mit dem ersten Adventwochenende ist die besinnlichste - und teuerste - Zeit des Jahres da: Einkaufssamstage, Besuche am Christkindlmarkt, Nikolauspräsente und die Suche nach Weihnachtsgeschenken kosten nicht nur Nerven, sondern auch ordentlich Geld. Und das, während Inflation und Teuerung vielen Haushalten zusetzen. Wie also kann man in der Adventzeit sparen - und sich trotzdem etwas gönnen? Sieben Tipps verraten wir Ihnen hier.