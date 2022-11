Lily Collins hat hart für ihre Karriere gekämpft

Collins singt gern, will aber keine Musikkarriere starten

Und die „Emily in Paris“-Darstellerin hielt sich bewusst von einer Musikkarriere fern, obwohl sie „gerne singt“, wie sie verriet. „Ich liebe es, zu singen. Aber da ich meinen eigenen Weg gehen wollte, weit weg vom väterlichen Genie, zog ich es vor, Schauspielerin zu werden. Ich habe in ein paar Musicals mitgespielt, weil das der einzige Rahmen ist, in dem ich mir erlaube, zu singen. Ehrlich gesagt, hätte ich zu viel Angst vor Vergleichen!“