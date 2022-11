Andreas Goldberger: „Haben ein ganz starkes Team“

Der Auftakt Anfang November in Wisła war noch ein Mattenspringen. In Ruka herrscht jetzt zwar schon Winter, aber die finnische Monsterschanze ist sehr windanfällig. Für mich geht die Saison erst Mitte Dezember mit den drei Springen im deutschen Titisee-Neustadt richtig los. Da wird man sehen, wer in diesem Winter wirklich die Favoriten sind.