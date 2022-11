2. Wisla-Sieg für Kubacki ++ Kraft Sechster!

Die ÖSV-Skispringer haben zum Abschluss des vorgezogenen Weltcup-Auftakts auf grünen Matten in Wisla das Podest verpasst! Bester Österreicher war der am Samstag noch drittplatziert gewesene Stefan Kraft an der sechsten Stelle. Jan Hörl wurde Siebenter, Manuel Fettner Zehnter. Mit Dawid Kubacki bejubelte vor Heim-Publikum ein Pole einen Erfolg, er setzte sich klar vor Anze Lanisek (SLO) und Marius Lindvik (NOR) durch.