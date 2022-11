Melonis Kampfansage: „Frankreich raubt Afrika aus“

In den sozialen Medien kursiert ein Fernsehauftritt der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. In der Sendung hält sie einen westafrikanischen Franc hoch, jene Währung, die in 14 ehemaligen Kolonien in Afrika verwendet wird. Frankreich raube diese Länder schamlos aus. Das Video heizt die wegen der Flüchtlingsaufnahme von NGO-Schiffen ausgelöste diplomatische Krise zwischen Italien und Frankreich noch mehr an.