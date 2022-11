Lieber ein Vergleich statt ein weiterer Prozess

Geld und eine mediale Erklärung

Zuletzt erst im September in der bunten Gratis-Postille und im privaten TV-Kanal. Dagegen reichte Wagner-Anwalt Michael Rami Klage ein, nun kam es zu einem Vergleich, der nicht nur Geld umfasst, sondern auch eine Erklärung Fellners in „Österreich“ und „oe24“, in der er sich entschuldigen und seine Behauptungen zurückziehen muss.