Fellner-Urteil: Nicht Moderatorin log, er war’s

Eine „freundschaftliche, aber platonische“ Beziehung hätte er zu Moderatorin Katia Wagner - einst bei ihm beschäftigt - gehabt. „Völlig undenkbar“ sei es also, ihr vorgeschlagen zu haben, das Kleid aufzuzippen, um nachzusehen, ob es von Chanel sei. Und das mitten in einem Promi-Lokal in der City! Dass er sie liebe, sie supergeil fände? Na sicher nicht. Wieder der Brustton der Überzeugung. Man könnte dies lange fortsetzen - was Wagner-Anwalt Michael Rami vor Gericht auch tat. Jede Frage tat Fellner als Lüge Katia Wagners ab.