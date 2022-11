Start Up 23: Ski-Pässe und VIP-Pakete gewinnen!

Wie passend! Ein Feiertag, der 8. Dezember, markiert den Saisonauftakt in der Region Snow Space Salzburg. Ab dann feiern Skifans vier Tage lang beim Start Up 23 ihr liebstes Hobby - und das im „Wohnzimmer“ von Legende Hermann Maier. Die „Krone“ verlost für das Start Up 23 Tagesskipässe und exklusive VIP-Pakete für je zwei Personen. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier!