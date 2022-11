Russische Bevölkerung immer gewaltbereiter

Luftalarm in der Ukraine

Unterdessen wurde am Mittwoch in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. Die Behörden berichteten über Explosionen in Kiew sowie in den Gebieten Saporischschja, Donezk, Odessa, Mykolajiw, Poltawa und Dnipropetrowsk. Mindestens drei Menschen sollen ums Leben gekommen sein, darunter ein Neugeborenes auf einer Entbindungsstation. In Kiew sei wieder ein Objekt der kritischen Infrastruktur getroffen und beschädigt worden, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Kurzzeitig fiel das Antennenfernsehen aus und das ohnehin angeschlagene Stromnetz schwankte stark.