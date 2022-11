König der Peinlichkeiten | Kuschende Hasenfüße

Was ist peinlich? Wenn die als Mitfavorit der Fußball-WM gehandelten Argentinier rund um Mega-Star Messi gegen Saudi-Arabien verlieren. Gegen Saudi-Arabien! Das muss man sich erst einmal vorstellen. Aber Schlagzeilen macht die Weltmeisterschaft bisher ansonsten kaum am Spielfeld, umso mehr dafür rundherum. Denn was sich da tut - daraus bildet sich eine einzige Kette an Peinlichkeiten. Der sprichwörtliche Fisch beginnt auch in diesem Fall vom Kopf an zu stinken: FIFA-Boss Infantino hat sich mit seinen Äußerungen in den letzten Tagen endgültig zum König der Peinlichkeiten gekürt. Da überrascht es auch kaum noch, dass er sich eine Endrunde sogar in Nordkorea vorstellen kann. Vielleicht gar keine ganz so schlechte Idee - in Teilen jedenfalls. Denn der höchst seltsame Ober-Korruptionist lebt ja gerne in WM-Veranstalterländern, wie aktuell in Katar. Er könnte ja schon einmal vorausziehen in die übelste Diktatur der Welt. „Eine WM in der Diktatur von Kim Jong-un“, schreibt „Krone“-Sportchef Peter Moizi heute, „würde sogar den Wüsten-Wahnsinn um Welten in den Schatten stellen.“ Ja, es geht anscheinend immer noch schlimmer…