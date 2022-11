Cristiano Ronaldo verlässt Manchester United!

Cristiano Ronaldo wird Manchester United mit sofortiger Wirkung verlassen. Dies gab der englische Fußball-Traditionsclub am Dienstag einige Tage nach dem aufsehenerregenden TV-Interview des portugiesischen Altstars bekannt. Ronaldo und der Club würden sich „in gegenseitigem Einverständnis“ trennen, hieß es. United dankte dem Stürmerstar für seinen „immensen Beitrag“ in seinen zwei Engagements im Old Trafford. 145 Tore in 346 Einsätzen hat Ronaldo für die „Red Devils“ erzielt.