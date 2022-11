Ronaldo: „Großartige Beziehung“ zu Bruno Fernandes

Magischer Traum

Natürlich wolle er seiner Familie und seinen Fans „Jahr für Jahr zeigen, was ich kann“, sagte der 37-Jährige. Er wolle sich trotz aller Kritik und den Diskussionen um ihn nun auf das Turnier konzentrieren, in das Portugal am Donnerstag mit der Partie gegen Ghana startet. „Es wäre magisch, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber es fehlt mir an nichts im Leben. Ich habe schon viel mehr gewonnen, als ich erwartet habe“, sagte der Profi von Manchester United.