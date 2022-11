„Spektakuläre Form“ von Ronaldo sorgt für Staunen

Für seinen Teamkollegen Ruben Neves ist Superstar Cristiano Ronaldo wenige Tage vor Portugals Auftaktspiel gegen Ghana (Donnerstag) bei der Fußball-WM in Katar in ausgezeichneter Verfassung. „Was ich im Training gesehen habe, ist er in spektakulärer Form“, staunt der Mittelfeldakteur am Sonntag.