Ärzte: „Wir sind am Limit!“

Die Gefährdungsanzeigen der letzten Monate, die an die Öffentlichkeit gedrungen sind, haben die massiven Probleme in den Spitälern sichtbarer gemacht. Doch sie sind nur die Spitze des Eisbergs, wie eine Umfrage unter 1894 Ärzten jetzt zutage bringt: 84 Prozent der Befragten sehen einen deutlichen Qualitätsverlust in der Patientenbetreuung. 68 Prozent der Spitalsärzte finden zudem, dass Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Gefährdungsanzeigen nicht ernst genug nehme. Indes erzählt ein Kinderarzt, dass er 140 Kinder pro Tag behandelt und dementsprechend wenig Zeit pro Patient hat. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.