Orban provoziert mit Fußballschal von Großungarn

Video selbst auf Instagram geteilt

Orbán zeigte sich am Sonntag beim Spiel Ungarns gegen Griechenland mit dem Schal. Er ist in einem Video zu sehen, das der Premier selbst auf seinem Instagram-Profil (siehe unten) verbreitete. Dieses zeigt ihn nach dem Match mit dem langjährigen ungarischen Nationalteam-Kicker Balázs Dzsudzák, der an diesem Tag seine Karriere beendet hat. In dem Clip überreicht Dzudzák dem Regierungschef ein Trikot.