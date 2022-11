Großbrand in Draßburg forderte 114 Feuerwehrmänner

Gegen einen Großbrand auf einer Baustelle des Pflegekompetenzzentrums in Draßburg im Bezirk Mattersburg kämpften in der Nacht auf Dienstag 114 Feuerwehrmitglieder an. Da für die Heimbewohner keine unmittelbare Gefahr bestand, war eine Evakuierung der umliegenden Gebäude nicht notwendig. Die Ursache wird erst ermittelt.