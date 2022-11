Das Peaschtl-Fieber überdauert alle Krisen

Pandemie: Als um 18 Uhr ein Höllenlärm losbrach

Im Coronajahr 2020 wurden aber auch andere Ideen für die Inszenierung des Brauches geboren, wie Barbara Moser weiß: „Pünktlich am 5. Dezember um 18 Uhr gingen viele Breitenbacher mit Trommeln, Glocken, Schellen und Schwegeln vor die Häuser und sorgten für eine mystische Klangwolke über dem Peaschtl-Dorf.“ Es waren Gänsehautmomente am Fuße des 1741 Meter hohen Pleassinger – und alle waren sich in diesen Augenblicken sicher: Was auch immer kommt, wie auch immer die nächsten Krisen aussehen mögen: Niemals wird dieses ewige Ritual in Breitenbach sterben...