Gottschalk patzt bei Kult-Show „Wetten, dass..?“

Verrückte Wetten, große Showbühne, Popstars hautnah und mittendrin Showmaster Thomas Gottschalk: Das ZDF hatte „Wetten, dass..?“ 2021 wieder in alter Tradition aufleben lassen - und knüpfte jetzt genau daran an. Von gewohnt „lustigen“ Sprüchen seitens Gottschalk und so manchem Fettnäpfchen ließen sich Fans des Formats dabei nicht irritieren - zumindest fast. Gäste wie Robbie Williams, John Malkovich, Herbert Grönemeyer und Veronica Ferres unterhielten das Live- und TV-Publikum.