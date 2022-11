Windelwirt verkauft Babyhotel an Ex-KTZ-Chef

Eine Ära geht zu Ende. Der Gründer des 1. Baby- und Kinderhotels Europas beendet das, was er in den 1980er Jahren angefangen hat. Siggi Neuschitzer verkauft sein „Baby“ in Trebesing. „Ich verabschiede mich und gehe neue Wege“, sagt der 64-Jährige. Die letzte Zeit stand das Hotel bereits im Eigentum der Bank. Jetzt wurde es abgekauft – und zwar von Dietmar Wassermann, dem ehemaligen Eigentümer der Kärntner Tageszeitung.