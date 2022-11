General: „Der Krieg ist zum Frühlingsende vorbei“

Kiew: Mehr russische Truppen in Luhansk

Unterdessen erhöhen die russischen Streitkräfte nach Erkenntnissen des ukrainischen Generalstabs ihre Truppenpräsenz im Gebiet Luhansk. Um die vielen Soldaten unterzubringen, werde ein Teil der Zivilbevölkerung zwangsumgesiedelt, erklärte der Generalstab in Kiew am Samstag. Die Menschen würden in anderen Orten untergebracht, hieß es. Die ostukrainische Region Luhansk grenzt an Russland.