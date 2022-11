Russen-Bomber kommen NATO-Schiffen gefährlich nahe

Zwei russische Kampfjets haben sich laut NATO in einem gefährlichen Manöver auf der Ostsee operierenden Schiffen des Bündnisses genähert. Die Flugzeuge seien bei dem Vorfall am Donnerstag in nur etwa 73 Metern Entfernung an dem Marineverband SNMG1 vorbeigeflogen, teilte das zuständige NATO-Hauptquartier in Northwood bei London mit. Die Flughöhe habe dabei lediglich umgerechnet etwa 91 Metern betragen. Auf Kontaktversuche sei von den Piloten nicht reagiert worden.