Rangnick zu Bayern-Juwel: „Können keinen zwingen“

Pluspunkt für das ÖFB-Team

Wanner hat eine österreichische Mutter und einen deutschen Vater. Das Mittelfeldtalent, jüngster Bundesliga- und Champions-League-Spieler der Bayern-Geschichte, ist in Dornbirn geboren, aber großteils in Baden-Württemberg aufgewachsen. Als Pluspunkt für das ÖFB-Team nannte Rangnick die „Stimmung innerhalb der Gruppe“. Ausschlaggebend sei aber Wanners Entwicklung in den nächsten ein oder zwei Jahren. „Seine Karriere entscheidet sich nicht bei uns in der Nationalmannschaft, sondern im Verein, wie bei jedem anderen auch.“