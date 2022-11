ÖFB-Team: Nur drei Trainings - dennoch sinnvoll

„Ich würde mir solche Bedingungen auch in Österreich wünschen. Unabhängig vom Wetter“, ist Teamchef Ralf Rangnick mit dem „Feintuning“ an der taktischen Entwicklung zufrieden. Heute sitzen David Alaba und Co. schon wieder im Flieger Richtung Wien. Was blieb von sechs Tagen in Marbella? Drei echte Trainings.