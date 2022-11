David Alaba: „Wir werden zu einer WM fahren!“

Trotz des späten Tores von Marko Arnautovic beim 1:0 gegen Andorra, für die schönste Szene sorgte David Alaba nach dem Schlusspfiff. Der Teamkapitän klatschte mit gefühlt jedem Österreich-Fan im Stadion ab, ehe er dann letztlich nur noch mit der Unterhose bekleidet in die Kabine ging. Spätestens mit der Kapitänsbinde am Arm wurde der 30-Jährige endgültig zum Leader in Österreichs Team. Das lebt der dreifache Champions-League-Sieger nicht nur auf dem Platz vor. Er ist gelöst, locker, gereift. Im Teamcamp in Marbella spricht Alaba über ...