Kein Anglerlatein: Elf Tonnen Fische „verloren“

Verdächtige Wahrnehmungen

Der Teichmeister des Betriebes geriet schnell unter Verdacht, nachdem mehrere Hilfsarbeiter „seltsame“ Wahrnehmungen an die Geschäftsführungen gemeldet hatten. Dem 56-Jährigen wurde sofort gekündigt und umgehend eine Inventur durchgeführt. Dabei kam der Fischschwund zu Tage. Nun stand der frühere Angestellte vor Gericht. Zur Wahrheitsfindung wurde seitens des Gerichts eigens ein Fisch-Sachverständiger zu Rate gezogen. Dieser berücksichtigte für die Erstellung seines Gutachtens etwa den Kannibalismus unter den Fischen selbst, aber auch das Vorkommen fischfressender Vögel in der Region. Dafür forderte er auch die offiziellen Vogelabschusszahlen an. Fazit: „Es sind keine Hinweise für Fischschwund im Tonnenbereich zu finden.“