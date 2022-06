Papst: „Führt die Menschheit nicht in den Ruin“

Der Papst urgierte „Verhandlungen und konkrete Gespräche für eine Waffenruhe“. Er gedachte der vielen Menschen, die in der Ukraine ihre Häuser verlassen müssen und warnte vor einer „Eskalation, die immer gefährlicher wird“. Papst Franziskus will in die Ukraine reisen, dafür aber „den richtigen Moment“ abwarten. Er werde bald mit den ukrainischen Behörden sprechen, um zu sehen, ob dies möglich sei, sagte er am Samstagnachmittag. Ein Besuch des Papstes gilt auch wegen der Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche als heikel. Der Moskauer Patriarch Kyrill gilt als einer der wichtigsten Unterstützer von Russlands Machthaber Wladimir Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine.