Anya Taylor-Joy wurde früher als hässlich gemobbt

Sie ist seit „Das Damengambit“ eine der gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood und seit ihrer Teenagerzeit ein gefragtes Model. Doch jetzt verrät Anya Taylor-Joy, dass sie es in ihrer Schulzeit wegen ihres Aussehens nicht leicht hatte. Nicht, weil sie so schön war - ihre Mitschüler hänselten sie für ihre angebliche Hässlichkeit.