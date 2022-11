Anya Taylor-Joy begeistert in Latex und Spitze

Doch das war längst nicht der einzige aufsehenerregende Look, den Anya Taylor-Joy in dieser Woche präsentierte. Beim Gang über den roten Teppich der Harper‘s Bazaar Women of the Year Awards, wo sie den Preis als „Actress of the Year“ erhielt, zog sie erneut alle Blicke auf sich. Kein Wunder, wirkte die Britin in ihrem märchenhaften Outfit von Dior wie aus einer anderen Zeit entsprungen.