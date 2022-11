Große Pläne! Die Ramsau träumt von der WM 2029

Wieder mit Zuschauern

Nach zwei Weltcup-Wintern ohne Zuschauern sind jedenfalls heuer auch wieder Fans erlaubt. „Wichtig für den Sport. Und erstmals wird es freien Eintritt geben“, hofft der 60-Jährige am Rande der Schanze und der Loipe auf viel Besucher-Zuspruch – trotz der gleichzeitig stattfindenden Fußball-WM. „Unsere Bewerbe sind früher und am Freitag und Samstag – so stehen wir auch nicht in Konkurrenz mit dem Weltmeisterschaftsfinale in Katar.“