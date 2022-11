Russland-Zentrale in Südukraine ans Meer verlegt

Abwehr nach Nordosten, Nachschubsicherung von Krim

Henitschesk am Asowschen Meer sei an einer geeigneten Position, um potenziellen Bedrohungen aus Cherson oder auch Melitopol im Nordosten zu begegnen und Nachschub von der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu erhalten, so die britischen Experten. Vor allem aber sei die Stadt außerhalb der Reichweite ukrainischer Artillerie, die den russischen Kommandozentralen schwere Schäden zugefügt habe.